Spaccio e detenzione di stupefacenti, due giovani nei guai a Vinci

Questo fine settimana a Vinci i carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato e segnalato due giovani per spaccio e detenzione di stupefacenti. Nella notte tra sabato e domenica, i militari hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio un 18enne, trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina e 19,75 grammi di hashish. Con sé il giovane aveva anche un bilancino di precisione. Sono in corso indagini a carico del 18enne, che saranno oggetto del successivo processo, dove non sono esclusi dagli inquirenti ulteriori sviluppi.

Sempre nella notte tra il 12 e il 13 febbraio a Vinci, un altro ragazzo di 21 anni è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per detenzione di stupefacenti a uso personale.