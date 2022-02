Studio Cordovani di Montemurlo: più spazi e servizi

A Montemurlo cresce lo “Studio Cordovani”, il centro di medicina, psicologia e logopedia per l'infanzia, gli adolescenti e gli adulti, da qualche mese ha ampliato gli studi di via Pascoli, 10-16 ed ha scommesso su nuovi servizi. Lo Studio, infatti, ha recentemente ottenuto l'accreditamento dalla Regione Toscana per il rilascio delle certificazioni Dsa per minori (valide per la scuola) e per adulti. Una bella conquista per questo centro multidisciplinare, fondato nel 2016 da Erika Cordovani insieme al fratello Gabriele, dove operano ben 28 professionisti specializzati in ambiti diversi, che vanno dalla psichiatria e neuro psichiatria, alla logopedia, alla neuro-psicomotricità, fino ai training cognitivi e al potenziamento delle abilità nei bambini dsa.

"Il tema dell'importanza della salute mentale è emerso con chiarezza in questi due anni di pandemia e lo Studio Cordovani, così come gli altri professionisti presenti sul territorio, rappresenta un punto di riferimento importante per il benessere psicologico e per affrontare ansie e paure, innescate proprio dal periodo di emergenza. - sottolinea il sindaco Simone Calamai, che stamattina ha fatto vista allo studio – Sono felice poi che il centro abbia ampliato i propri servizi e che abbia ottenuto l'accreditamento per le certificazioni Dsa. Come amministrazione comunale, infatti, siamo molto sensibili verso il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento ed è importante lavorare a 360 gradi per favorire autonomia, autostima e inclusione".

Lo studio Cordovani in questi due anni di pandemia è diventato un osservatorio privilegiato per comprendere l'impatto del Covid sulle nostre vite: "Nei momenti più duri della pandemia, come tanti nostri colleghi, ci siamo messi gratuitamente a disposizione della comunità, offrendo consulenze telefoniche per affrontare la paura e l'isolamento. - spiegano Erika e Gabriele Cordovani - In questi anni abbiamo aiutato diverse persone ad affrontare i lutti legati al Covid, ma ciò che abbiamo riscontrato con più frequenza è stato che il Covid ha funzionato come da “detonatore” ed ha messo in moto processi che spesso erano latenti. Negli adulti abbiamo visto un'acutizzazione dei problemi di coppia, mentre nei minori si è evidenziata la difficoltà di ritornare alla socialità dopo lunghi periodi di isolamento".

Tra i metodi di trattamento più efficaci adottati anche in questo periodo di pandemia c'è l’ Emdr (acronimo che può essere tradotto come desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), un approccio terapeutico usato nei disturbi di origine traumatica. Lo studio Cordovani, inoltre, si occupa di training di neuromodulazione non invasiva per i deficit cognitivi, che possono sorgere dopo un ictus o un trauma cranico, e per il trattamento dell' Adhd. Grazie a uno speciale protocollo con lenti prismatiche, infatti, il cervello si "mette in moto" e ottiene i massimi benefici dalla riabilitazione. Lo studio ha poi implementato un servizio di nutrizione e dietetica con consulenze personalizzate che mirano a far ritrovare un rapporto sano con il cibo. Tra gli altri servizi: psichiatria adulti, neuropsichiatria infantile, medicina naturale, omeopatia, fitoterapia, consulenze psicologiche, psicoterapia cognitivo comportamentale, elaborazione del trauma, musicoterapia, psicoterapia di coppia, mediazione familiare, valutazione neuropsicologica, disturbi dell'apprendimento, logopedia, neuropsicomotricità, pedagogia clinica, corsi di training autogeno e collaborazioni con pediatri e medici di famiglia.

Fonte: Ufficio Stampa