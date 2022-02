Tamponi, nuovi orari alla Misericordia di Empoli

Nuovi orari per il servizio di tamponi antigenici rapidi alla popolazione effettuato dalla Misericordia di Empoli, senza necessità di richiesta medica e con rilascio di Certificazione Verde.

Da domani, martedì 15 Febbraio, i cittadini potranno recarsi ad effettuare il tampone presso l’Ambulatorio mobile in Via Cavour a Empoli, davanti alla Biblioteca, dal lunedì al sabato con orario 07:30 – 12:00, la domenica 16:00 – 19:00, e presso gli Ambulatori medici specialistici in Via Cavour 43/b a Empoli il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì con orario 17:00 – 19:00, il giovedì 15:00 – 17:00.

Per accedere al servizio della Misericordia non occorre prenotare.

Fonte: Misericordia di Empoli