Tanti auguri a Orietta Terenzi, la nuova centenaria livornese

Orietta Terenzi è la nuova centenaria livornese. Orietta è nata nel giorno degli innamorati, 14 febbraio, del 1922 a Montevarchi (Arezzo). A Livorno è si è trasferita dopo il matrimonio, avvenuto nel 1944, con Paolo Brilli, suo coetaneo.

Casalinga, si è sempre dedicata alla famiglia, in particolare al marito Paolo e ai figli Massimo e Carla che le hanno regalato quattro nipoti. Nonna Orietta, che è anche bisnonna di 5 nipoti, di cui la più piccola, Anna, nata nel novembre scorso, ha sempre avuto la passione per il cucito, attività che ha svolto fino a due anni fa, e soprattutto per il mare. Solo da pochi anni, con l'avanzare dell'età, ha dovuto rinunciare a trascorrere i periodi estivi sul mare, ma fino a che ha potuto le sue estati sono sempre state legate ai bagni Pancaldi.

Sempre in gamba, continua a vivere da sola (è rimasta vedova nel 2006), trascorrendo le sue giornate alternando l'ascolto dei telegiornali alle parole crociate, sempre accudita dalla famiglia e da qualche aiuto esterno.

Tra palloncini e festoni, le 100 candeline nonna Orietta le ha spente sabato scorso con tanti piccoli festeggiamenti per poter incontrare l'intera famiglia che si riserva però di festeggiarla nuovamente, la prossima volta tutti riuniti insieme, non appena la stagione permetterà di stare all'aperto.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi da parte della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa