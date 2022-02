Coronavirus Toscana, 1.680 contagi

Contagi 14 febbraio: scende il tasso di positività

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.680 su 15.155 test di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09% (52,7% sulle prime diagnosi).

Il tasso dei nuovi positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana è 800, 7 giorni fa era 1.284. Oggi i vaccini attualmente somministrati sono 8.516.153 di cui 2.236.789 dosi booster. Questi i primi dati diffusi dal presidente della Regione Eugenio Giani, nel consueto bollettino mattutino sui social.

Nuovi contagi in calo rispetto a ieri, così come i tamponi molecolari e rapidi processati nel fine settimana. Continua comunque il trend in discesa degli ultimi giorni. Nelle prossime ore il report completo.