Weekend da record per gli Uffizi: il museo torna ai livelli pre pandemia

Weekend da record a sorpresa alla Galleria degli Uffizi. Sabato e domenica hanno infatti segnato un picco inatteso nel numero dei visitatori: quasi 14mila presenze, una soglia raramente raggiunta in febbraio, mese di bassa stagione e presenze più rarefatte in museo, persino nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. 6.261 sono state, per l'esattezza, le persone entrate in galleria il 12, 6.692, oltre 700 in più, quelle di domenica.

"Siamo di fronte ad un ottimo segnale di ripartenza, che intercetta, praticamente in tempo reale, l'inizio di discesa delle curve del contagio", ha commentato il direttore Eike Schmidt.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa