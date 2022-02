Articolo 21 compie vent'anni e inaugura il presidio Toscano

Articolo 21, associazione che riunisce esponenti del mondo della comunicazione, della cultura e dello spettacolo, compirà 20 anni il prossimo 27 febbraio. Tra i festeggiamenti c’è anche l’inaugurazione del nuovo presidio toscano che avverrà con un’evento itinerante in programma mercoledì 16 febbraio.

Una delegazione, composta da Giuseppe Giulietti (fondatore di Articolo 21), Elisa Marincola, portavoce nazionale, Elisabetta Cosci, portavoce Toscana, Carlo Bartoli, Presidente dell’Ordine Nazionale dei giornalisti, Giampaolo Marchini, presidente dell’Odine dei giornalisti della Toscana e Sandro Benucci, presidente Assostampa Toscana, si recherà in 3 luoghi simbolo della Toscana, che in modo diverso stanno portando avanti progetti che attengono alla cura e alla memoria.

Il tour inizierà dal Comune di Sant’Anna di Stazzema, simbolo di una comunità solidale e antifascista, custode della memoria e della diffusione di una cultura della pace. Alle ore 11 verrà consegnata la Targa di Artico 21 al Sindaco e al presidente del Parco Nazionale della Pace, istituito per mantenere viva la memoria storica del tragico eccidio del 1944 e per educare le nuove generazioni ai valori della pace, della giustizia.

“Al comune di Sant’Anna di Stazzema dobbiamo riconoscere il valore della testimonianza perché come ci ha ricordato Piero Calamandrei subito dopo l’inferno del nazifascismo, “su quelle pietre sporcate dal sangue vanno cercati i valori della nostra Costituzione - commenta Elisabetta Cosci, portavoce Toscana di Articolo 21 - Il comune di Sant’Anna da sempre continua a ricordarci che se sapremo favorire la conoscenza e costruire coscienze critiche, se esprimeremo il nostro ripudio alla violenza, potremo portare avanti il testimone di quei morti innocenti perché questo non accada mai più”.

Alle 15, la delegazione sarà invece a Campi Bisenzio alla sede della fabbrica Gkn. Qui incontrerà le lavoratrici e i lavoratori e consegnerà loro la targa “per la tenacia con cui continuano a lottare per essere liberi di cambiare, per la voglia di convergere e insorgere, per essere diventati collante di una grande famiglia allargata che mette insieme studenti, lavoratori delle fabbriche, dell’informazione, dello spettacolo, della sanità, di chi chiede diritti, abbattendo i confini, riportando al centro con le parole, le azioni e con la loro lotta il tema dei diritti negati o dimenticati, tra cui quello fondamentale del diritto al lavoro”.

L’ultima tappa sarà a Firenze, dove la targa di Articolo 21 sarà consegnata alla Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale, luogo di alta formazione culturale e professionale per la creazione di una nuova classe dirigente sensibile al dialogo interreligioso e interculturale, presieduta da Izzedin Elzir, Presidente onorario di Articolo 21 Toscana. Un progetto ambizioso che vuole aiutare a capire la prospettiva originaria della religione, quale promotrice di opportunità, di inclusione sociale, di crescita personale e di empatia.

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa