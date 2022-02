Botte alla compagna, condannato a 4 anni stella 'scorretta' del web

Botte alla compagna di allora e minacce, condannato a 4 anni in primo grado. L'ennesima storia di violenza tra le mura domestiche porta una star dei social a condividere su Instagram la notizia. Parliamo di 1727 wrldstar, all'anagrafe Algero Corretini, diventato celebre per un incidente ad alta velocità ripreso sui social. "Ho preso il muro, fratellì", questo il refrain che porta alla ribalta il giovane. La giovane malmenata è originaria di Pisa, mentre Corretini è diventato il simbolo della Roma scorretta. A gennaio 2021 venne arrestato per le botte alla compagna, lei era sanguinante e stremata dopo il litigio violento. Fatti già accaduti anche in passato. Per questo Corretini si è fatto mesi di carcere fino a fine ottobre, quando ha riguadagnato la libertà e la possibilità di tornare sui social. La ragazza invece ha rilasciato altre interviste per raccontare la sua versione della storia.