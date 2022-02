Abusa per oltre un anno di due sorelline di 10 anni: arrestato

Avrebbe abusato per circa un anno e mezzo di due sorelline minorenni che all'epoca non avevano ancora 10 anni. L'uomo ha avuto una condanna a 7 anni divenuta definitiva oggi ed è stato arrestato dalla squadra mobile di Livorno e condotto in carcere.

Per lui è scattata anche l'espulsione dal territorio nazionale dopo aver espiato la pena. Da quanto appreso gli episodi contestati risalirebbero a 10 anni fa. L'uomo, amico dei genitori, considerato dalle bambine uno zio, rimaneva da solo a casa con le bambine per badarle mentre i genitori dovevano lavorare.

Le indagini, coordinate dalla procura di Livorno, partirono quasi per caso grazie a una baby sitter che denunciò la vicenda alla polizia dopo che la bambina più grande le raccontò delle molestie subite dall'adulto amico di famiglia.