Agrilavoro: corso gratuito per giovani tra i 18 e 35 anni

La cooperativa Coop 21, organizza il corso Agrilavoro un corso formativo sul tema dell'agricoltura rivolto a giovani NEET con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, che non sono iscritti né a scuola, né all'università, che non lavorano o non seguono corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Il corso mira a favorire l'inserimento lavorativo attraverso un percorso di formazione alternativo ai percorsi tradizionali in un settore economico che richiede manodopera specializzata. Il progetto Agrilavoro punta infatti a combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile e il reinserimento allo studio di quella parte di soggetti che per più motivi hanno abbandonato il loro percorso di studi iniziale.

Il progetto – gratuito - prevede una formazione di 200 ore, di cui 60 di stage presso aziende del settore, sulla produzione di ortaggi e frutta. Il percorso rilascerà un attestato sulla “Conduzione delle produzioni arboree, erbacee ed ortofloricole”. Il numero massimo dei partecipanti è 10 ed è prevista una borsa lavoro di Euro 500 a partecipante.

Il periodo di svolgimento del corso andrà da Aprile 2022 ad Ottobre 2022 con sede a Ponte a Ema in via Gualdrada. Nel periodo estivo sarà prevista una pausa.

L'attività formativa è gratuita e finanziata da Fondazione CR Firenze.

Per ulteriori informazioni scrivere a

a.lanzini@coop21.it - info@coop21.it

055/630089 - 328 7824833

Fonte: Ufficio Stampa