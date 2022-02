Arance della legalità, Bagno a Ripoli acquista oltre trenta quintali di agrumi anti-mafia

Arance di Libera, anche quest’anno Bagno a Ripoli fa il pieno di vitamine della legalità. Sono oltre trenta i quintali di agrumi coltivati nelle terre siciliane confiscate alla mafia acquistati dalla comunità ripolese grazie all’iniziativa promossa dal Comune. La consegna delle arance, alla presenza dei rappresentanti di Libera, del sindaco Francesco Casini e dell’assessora alla legalità Francesca Cellini, si terrà sabato 19 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 davanti al municipio (piazza della Vittoria 1).

Il progetto “Vitamine per la Scuola” è stato riproposto dall’amministrazione e da Libera per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con il Comune di Scandicci, con la società di refezione Siaf, che ha acquistato in gran quantità le arance della legalità portandole in tavola nelle mense scolastiche, e gli istituti scolastici (Istituto Caponnetto, Istituto Mattei e Istituto “Santa Maria all’Antella” e International School of Florence).

Come sempre, parte del ricavato servirà a sostenere progetti educativi o l’acquisto di materiale didattico. All’iniziativa collaborano inoltre la Pro Loco per Bagno a Ripoli e la Commissione consiliare per la Pace e i diritti.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa