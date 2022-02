Cadaveri nelle valigie, slitta la prima udienza per legittimo impedimento

È slittata, per legittimo impedimento dell'imputata, la prima udienza del processo per omicidio volontario a Elona Kalesha. Non ha potuto presentarsi in aula perché in isolamento per Coronavirus. La 36enne è accusata di aver ucciso i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, scomparsi nel novembre 2015 e i cui resti sono stati trovati a dicembre 2020.

Il processo è stato fissato per il 3 marzo prossimo, quando saranno ascoltati come testimoni alcuni degli investigatori che hanno indagato sul caso.

Oltre che per omicidio volontario Elona Kalesha è imputata per i reati di vilipendio e occultamento di cadavere. Le accuse sono contestate in concorso con ignoti.