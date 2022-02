Cimitero di Martignana senza corrente elettrica, E-Distribuzione risponde

In riferimento alle segnalazioni della mancanza di energia elettrica presso il Cimitero di Martignana, nel territorio comunale di Empoli, dove peraltro sarebbe stato affisso un cartello che attribuisce la responsabilità del disservizio all’Enel, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bessa tensione) precisa che si tratta di una fornitura elettrica privata rispetto alla quale l’Azienda non ha alcuna responsabilità.

Nel dettaglio, i gestori intestatari dell’utenza hanno effettuato una richiesta di cessazione della fornitura tramite la società di vendita di energia elettrica – che nel caso specifico non ha niente a che fare con il Gruppo Enel – con cui sono contrattualizzati ed E-Distribuzione ha eseguito l’ordine di distacco, come da obbligo di legge. La società elettrica, quindi, è totalmente estranea all’accaduto.

E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni relative alla rete elettrica è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere avvisi sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, stato di avanzamento delle pratiche o interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Fonte: E-Distribuzione