Ha picchiato un uomo ed è stato denunciato. A Pisa in via Valgimigli un 56enne stava entrando in un supermercato quando ha riconosciuto un 75enne che, ventiquattro ore prima, gli aveva sferrato un pugno in faccia. Il 56enne aveva inoltre sporto denuncia contro ignoti. La polizia è intervenuta e ha portato in ufficio l'aggressore. Sottoposto a fotosegnalamento, il 75enne è stato denunciato per lesioni.