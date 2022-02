Danneggiato murale di Mills a Firenze

A Firenze in via Villamagna ignoti hanno danneggiato nei giorni scorsi il murale 'Il gigante perduto', realizzato dallo street artist australiano Stormie Mills nel 2018 per Florence Biennale - Mostra internazionale di arte contemporanea. L'opera raffigura 'The lost Giant' in barca, con una maglia a righe bianche e rosse che ricorda quella dei Canottieri Firenze, storica sede sportiva che si trova nei prossimi dell'opera.

“Ci sono persone che anziché custodire e proteggere quanto di bello c’è nella nostra città si divertono a deturpare ogni cosa per il semplice gusto di distruggere. Quello compiuto a Villamagna è un gesto grave e anche profondamente stupido: chi l’ha commesso priva non solo se stesso, ma anche gli altri cittadini di poter godere di un’opera d’arte”. Lo hanno detto il sindaco Dario Nardella e l’assessore alle Politiche giovanili e allo Sport Cosimo Guccione. Inoltre ringraziano l’artista che si è subito offerto di tornare a Firenze per sistemare il murale e, come lui stesso ha detto, “rendere questa cicatrice un ricordo migliore”