'Famiglie al Museo', con la primavera tornano le domeniche alla scoperta dei Musei cittadini

Torna la primavera e con essa i Musei di Empoli riaprono le loro porte ai bambini e alle loro famiglie con la rassegna “Famiglie al Museo”.

Quattro appuntamenti che toccheranno tre musei cittadini e uno, all’aperto, per anticipare l’estate.

Il primo evento in programma è domenica 27 febbraio alla Casa del Pontormo per celebrare il Carnevale.

In questo caso i personaggi delle opere di Jacopo, i loro atteggiamenti, la loro personalità, il loro modo di essere, saranno di spunto per la realizzazione di maschere d’artista.

Come sempre i vari incontri saranno l’occasione per conoscere meglio i musei della città ma anche per far divertire nei laboratori pensati appositamente per i bambini e le loro famiglie.



Di seguito il programma completo con tutte le iniziative promosse da Empoli Mu6ei che si svolgeranno sempre di domenica, alle 16.30, fino al 22 maggio 2022.





27 febbraio, ore 16.30 – Casa del Pontormo

Maschere d’artista

I personaggi ritratti da Pontormo sono in grado di comunicarci le loro emozioni, anche quelle più intime e profonde. Attraverso un’attenta osservazione dei protagonisti delle opere del pittore e delle caratteristiche che li contraddistinguono, i partecipanti realizzeranno una vera e propria maschera d’artista utilizzando gli elementi dei personaggi che più sentiranno affini al proprio modo di essere.

Target: bambini da 6 a 11 anni

20 marzo, ore 16.30 – Museo della Collegiata e Chiesa di santo Stefano degli Agostiniani

Una famiglia nel museo

Un percorso per bambini e genitori curiosi, tra il Museo della Collegiata e la vicina chiesa di S. Stefano degli Agostiniani, alla scoperta delle opere di una grande famiglia di artisti fiorentini. Armati di cartoncini e pennarelli, Insieme costruiremo un divertente e colorato lapbook nel quale troveranno posto le immagini dei dipinti empolesi realizzati da questa importante bottega di artisti e tante notizie raccolte nel corso della visita.

Target: bambini da 6 a 11 anni

24 aprile, ore 16.30 – Museo del Vetro

Murales in bottiglia

Un pomeriggio dedicato all’osservazione dei diversi tipi di design delle bottiglie presenti al MuVe.

In che maniera un oggetto di uso diventa un simbolo come è stato per esempio per la bottiglia di CocaCola? In che modo l’arte contemporanea ha rinnovato e reso indimenticabili oggetti, muri, vie cittadine?

Proveremo anche noi a usare la creatività e il colore per compiere una missione speciale: dipingere una bottiglia come se fosse un murales trasformandola in un prodotto artistico

Target: bambini da 6 a 11 anni

22 maggio, ore 16.30 – Museo Civico di Paleontologia

Passeggiata naturalistica

Il museo esce all’aperto per una passeggiata dal Parco di Serravalle all’Oasi Naturalistica di Arnovecchio per osservare le piante e gli animali che popolano i due ambienti analizzandone le biodiversità presenti. Osservazione, con binocoli e cannocchiale, degli uccelli acquatici presenti nel lago di Arnovecchio, ottimo esempio di recupero ambientale.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Prenotazioni

Massimo 10 bambini per ogni attività.



La prenotazione è obbligatoria entro le 18 del sabato antecedente l’iniziativa scrivendo a: empolimusei@comune.empoli.fi.it o telefonando al numero 0571 76714.



Costo delle attività

1 solo appuntamento: 15.00 euro a famiglia

Carnet di 3 appuntamenti: 30.00 euro a famiglia



Misure anti-Covid

Viste le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le misure igieniche necessarie.

Per gli adulti accompagnatori è necessario il possesso del Green Pass come da normativa nazionale.



Contatti

Empoli Musei

Tel 0571 76714

empolimusei@comune.empoli.fi.it

www.empolimusei.it

