Fondazione Odg Toscana, Marchini e Volpi presidente e vicepresidente

E’ Giampaolo Marchini il nuovo presidente della Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti mentre Silvia Volpi è la nuova vice-presidente.

Le nomine, deliberate dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, sono state accolte dal Comitato Direttivo della Fondazione durante la prima seduta che si è tenuta oggi pomeriggio.

Confermata come segretaria, Silvia Motroni, mentre Pierandrea Vanni è stato nominato tesoriere. Nel nuovo Direttivo figurano anche Andrea Giannattasio, Marco Bastiani e Raffaele Capparelli. Il Direttivo ha infine indicato Marcello Mancini come nuovo presidente del Comitato Scientifico.

“La prima riunione del Comitato Direttivo è servita soprattutto a far ripartire il lavoro della Fondazione - ha spiegato il neo presidente Giampaolo Marchini - Sono stati approvati il protocollo d’intesa con ISMA - Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e la convenzione con le Università e i soggetti del mondo accademico, per ridare slancio all’offerta formativo mentre sono già in programma anche nuove iniziative”. Continua a leggere

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana - Ufficio Stampa