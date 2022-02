Gatti scomparsi e teste mozzate a Livorno: "Fare chiarezza"

Nell'ultimo anno sono spariti circa cinquanta gatti a Livorno. Inoltre, tra ottobre e novembre 2021, nel quartiere Padula e intorno alla villa Maurogordato sono state trovate tre teste di felino mozzate. I veterinari della provincia di Livorno hanno dato incarico a una criminologa per seguire la vicenda.

Così, in una nota, il partito politico Rivoluzione Ecologista Animali: “Rivoluzione Ecologista Animalista intende accendere i riflettori mediatici su una vicenda macabra e assai preoccupante, accaduta in Toscana. Alla fine di ottobre del 2021 a Montenero, una zona residenziale di Livorno, sono state rinvenute delle teste mozzate di gatti, adagiate in terra, con l’intento di farle ritrovare e per lanciare forse un oscuro messaggio. La Procura della Repubblica di Livorno e i Carabinieri Forestali stanno svolgendo delle indagini sull’accaduto. Nel mese di gennaio 2022, l’Associazione ATA-Protezione Civile presieduta da Simona Bertotto, che aveva già attivato una personale inchiesta sulla vicenda, ha incaricato il dottor Marco Strano, noto criminologo ma anche Presidente del nostro Partito, di agire come consulente (a titolo gratuito) dell’Associazione ATA-PC che intende costituirsi parte civile qualora l’inchiesta della magistratura dovesse giungere a individuare dei responsabili. Marco Strano, insieme ai Volontari di ATA-PC, hanno già svolto nei giorni scorsi dei sopralluoghi sul punto di ritrovamento delle teste mozzate e l’obiettivo primario è ora quello di raccogliere elementi che potrebbero poi essere utili al Magistrato che sta svolgendo l’inchiesta. L’interrogativo naturale che si prospetta è infatti quello di capire che genere di persona potrebbe aver compiuto un gesto simile, persona che al momento risulta ancora sconosciuta agli inquirenti. Si tratta di quello che negli ambienti investigativi viene definito “criminal profiling”, tecnica su cui Marco Strano ha una esperienza di diversi decenni. Naturalmente il Partito Rivoluzione Ecologista e Animalista si è schierato subito a fianco di Marco Strano e Simona Bertotto e sta monitorando attentamente la situazione per stabilire ed attivare ogni possibile iniziativa politica che potrebbe aiutare a gettare luce su una vicenda del genere. Stimolare le istituzioni ad agire in maniera incisiva su ogni forma di maltrattamento nei confronti degli animali è una battaglia di civiltà che il nostro segretario nazionale, Gabriella Caramanica, sta portando avanti con determinazione ed energia. Non ci fermiamo”.