Il Basket Castelfiorentino cade in volata nel derby

Non arriva il riscatto per il Basket Castelfiorentino che nella quarta giornata di ritorno, proprio come nel girone di andata, si arrende in volata nel derby contro il Basketball Empoli: 32-36 il finale al PalaBetti al termine di una sfida a lungo condotta e decisa in volata, con i gialloblu che non riescono dunque a calare il bis dopo la vittoria della scorsa settimana ai danni di Tavarnelle.

In una sfida avara di punti, avvio equilibrato con la prima frazione condotta sul punto a punto fino al 7-9 che chiude il periodo. Nel secondo quarto i gialloblu cambiano passo e tentano l’allungo, passando a condurre fino al +5 che manda le squadre all’intervallo sul 20-15. Al rientro ancora grande equilibrio, con i ragazzi di Lazzeretti che riescono a difendere il vantaggio fino al 30′ (28-23). Nell’ultimo quarto, però, gli ospiti tornano pericolosi e impattano, girando l’inerzia in volata e portando a casa anche il secondo derby stagionale.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKETBALL EMPOLI 32-36

Parziali: 7-9, 20-15 (13-6), 28-23 (8-8), 32-36 (4-13)

Tabellino: Morandini 12, Bianchi 3, Donati 5, Innocenti 1, Barlabà 7, Gradella 2, Giovannetti 2, Tinti, Calvani, Capezzoli. All. Lazzeretti.

Arbitro: Cavallo di Siena.

Fonte: Abc Castelfiorentino