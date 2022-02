Il Mercato di Ponsacco torna al suo assetto originario dopo la pandemia

Da mercoledì 15 febbraio il mercato settimanale tornerà al suo originario assetto. Questo vuol dire che i banchi che occupano ad oggi via Roma verranno ricollocati in parte sul Corso Matteotti e in parte in piazza della Repubblica e via di Mille.

Due anni fa si è reso necessario rivedere la posizione dei banchi a causa della Pandemia e delle conseguenti regole sul distanziamento, allora molto stringenti. Le auto dunque torneranno ad attraversare via Roma e via Sauro con gran beneficio degli ambulanti, dei commercianti e degli stessi cittadini.

È stato un lavoro impegnativo portato avanti dall’ufficio Suap di concerto con le associazioni di categoria e gli ambulanti.

"Dalle 94 concessioni del vecchio assetto, si passa alle 80 di oggi. Questa è una prima fotografia del mercato, che poi diventerà definitiva con la messa al bando di tre posti alimentari e che formerà parte integrante del nuovo piano del commercio, a cui stiamo lavorando" dichiara l’Assessore al commercio Roberta Lazzeretti.

Continua la sindaca Francesca Brogi: “Siamo certi che il mercato con questi spazi, questo assetto e la strada nuovamente aperta al traffico veicolare, possa riscontrare un maggior afflusso di persone e possa ricominciare ad essere un momento di vita e ritrovo per il nostro centro storico".

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa