La scrittrice Elisabetta Bricca a Cerreto Guidi

Inserito nella rassegna "Incontri intorno ai libri. Appuntamenti con gli scrittori", Venerdì 18 febbraio, alle ore 21.00, la scrittrice Elisabetta Bricca sarà presente a Cerreto Guidi, nella Biblioteca comunale "Emma Perodi", per parlare del suo libro "Cercando Virginia", pubblicato da Garzanti.



“Cercando Virginia” è uno straordinario romanzo, un vero e proprio inno al potere salvifico della letteratura. E insieme un elogio al coraggio di tutte le donne che sono disposte a sacrificare anche gli affetti e la stabilità di un’esistenza convenzionale per combattere l’ingiustizia e vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti.

Emma, la protagonista del romanzo si nutre delle parole illuminate di una delle prime scrittrici femministe della storia Virginia Woolf e inizia a coltivare il sogno di una vita in cui è lei a scegliere il proprio destino. Ma per realizzarlo deve prima combattere contro chi tenta in ogni modo di ostacolarla e di tenerla lontano dai libri. Solo così potrà davvero trovare la sua personale Virginia e, in lei, la voce per esprimere ciò che sente dentro.



Elisabetta Bricca, nata e cresciuta Roma, vive in Umbria. E’ laureata in Sociologia, comunicazione e mass media; è copywriter, autrice e traduttrice. È appassionata di arte, cucina, vino e natura.

L’incontro di venerdì prossimo, condotto dal Sindaco Simona Rossetti, si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19 e per parteciparvi è necessaria la prenotazione presso la Biblioteca comunale “Emma Perodi”:

tel. 0571 906219;

mail biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa