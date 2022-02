Lavori in via Gramsci, chiude una corsia. Nella notte previsti anche lavori di Publiacqua

Si concluderà giovedì 17 febbraio l’intervento sui sottoservizi in via Gramsci e, per consentire i lavori, il tratto compreso tra viale Pampaloni e via Locchi verrà chiuso al traffico dalle ore 9 alle 17, secondo le stesse modalità adottate giovedì scorso e compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Durante l’intervento i veicoli in arrivo da Sud (direzione da San Giovanni Valdarno verso Incisa) avranno la svolta a destra obbligatoria verso viale Pampaloni, da dove potranno rientrare sulla Sr69 proseguendo verso la stazione ferroviaria e via Locchi. Autotreni e veicoli di lunghezza superiore ai 12 metri avranno invece la svolta obbligata a destra verso via Fratelli Cervi già alla rotonda che regola l’intersezione con via Pignotti. Da lì potranno proseguire verso via Sandro Pertini e la Variantina alla Sr69.

Chi proviene da Nord (da Incisa verso San Giovanni Valdarno) potrà invece percorrere il tratto di via Gramsci a senso unico di marcia. Resteranno consentiti gli ingressi su via Gramsci da via Sarri e via Frittelli, con svolta a destra obbligatoria.

Sempre giovedì, sono in programma anche dei lavori notturni di Publiacqua. La società del servizio idrico informa che, a causa di un intervento di rinnovo della rete, dalle ore 21 di giovedì 17 alle ore 6 di venerdì 18 febbraio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via XXIV Maggio e via Pignotti. Abbassamenti di pressione potranno interessare via della Resistenza, via Colombo e via Vespucci. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà rinviato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa