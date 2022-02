Lineapelle, torna l'innovazione con A New Point of Materials

Dopo il debutto di settembre 2021, dopo le presentazioni internazionali di New York e Parigi, l’innovazione responsabile è ancora protagonista a Fieramilano Rho. Dal 22 al 24 febbraio 2022, a Lineapelle 99, torna il progetto A New Point of Materials.

A New Point of Materials è lo spazio, immaginato e costruito da Lineapelle in collaborazione con C.L.A.S.S. Ecohub e Orietta Pelizzari, dove ospitare e presentare un’evoluta, contemporanea e futuribile idea di sostenibilità.

A New Point of Materials è uno strumento espositivo di nuova generazione, coinvolgente e di fruizione immediata che, grazie al lavoro di un team di esperti, permette a tutti gli stakeholder della filiera della moda e del lusso di scoprire e conoscere il viaggio concretamente green delle pelli, dei materiali tessili e delle tecnologie dal punto di vista dell’innovazione responsabile.

A New Point of Materials si presenta in una nuova versione, più ricca e articolata, studiata per soddisfare l’interesse di visitatori sempre più coinvolti nella ricerca di tecnologie, materiali e prodotti e tecnologie innovativi, responsabili e ad alto contenuto di creatività. Una creatività che punta in modo consolidato verso un nuovo concetto di customizzazione che a Lineapelle 99, in parallelo ad A New Point of Materials (all’interno del Padiglione 11), sarà sotto i riflettori del progetto Manufacturing Technology, curato da D-House by Dyloan.

Fulvia Bacchi (Lineapelle): "La consolidata mission green di Lineapelle trova nel progetto A New Point of Materials la sua espressione più orientata alla ricerca, al futuro della filiera e all’elaborazione di un linguaggio che superi quella che ormai è diventata la consuetudine di banalizzare la sostenibilità. A Lineapelle, con A New Point of Materials, andiamo oltre e costruiamo un orizzonte nuovo: concreto, innovativo e responsabile".

Giusy Bettoni (C.L.A.S.S. Ecohub): "In un momento di comunicazione sensazionalistica, che apre le porte al greenwashing, A New Point of Materials by Lineapellepermette a tutti di comprendere facilmente e con provata autenticità i valori legati a pelli, materiali e tecnologie. Perché l’innovazione responsabile non ha e non può avere una fine e il suo valore è alla base di un business contemporaneo".

Orietta Pelizzari (Studio Mattori Milano): "Un futuro contemporaneo che evidenzia che fare ricerca significa scoprire innovazioni, manipolazioni e applicazioni tecnologiche, manuali e responsabili. Il consumatore internazionale chiede idee innovative responsabili. I designers sono alla ricerca di fatti. A New Point of Materials è la risposta a chi fa ricerca consapevolmente e, soprattutto, vuole capire".

Loreto Di Rienzo (D-House by Dyloan): "A New Point of Materials è lo spazio esclusivo per mostrare l’attività unica di integrazione tra progetto di filiera, manifattura tecnologica, know-how e innovazione responsabile portata avanti da D-House in sinergia coi propri partner tecnologici internazionali".

Fonte: Lineapelle