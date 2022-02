"No alla nuova pista di Peretola": il Consiglio comunale di Pisa approva mozione

E’ stata approvata all'unanimità una mozione - primo firmatario il consigliere Auletta (Diritti in Comune) - che dice, in sintesi, no alla nuova pista di Peretola e si a nuove risorse pubbliche per potenziare la linea ferroviaria Pisa-Firenze. Hanno votato a favore tutti i gruppi consiliari ad eccezione di quello del Pd che non ha partecipato al voto.

Nel Consiglio Comunale si è anche parlato del costruendo “Giardino verticale” di Via Pellizzi. Il Comune di Pisa - ha detto l’assessore Dringoli in risposta ad un question time del consigliere Auletta - non ricorrerà al Consiglio di Stato.

Il Consiglio Comunale, poi, dopo una relazione della Vicensindaca, Raffaella Bonsangue, ha votato a favore di una servitù per il costruendo distributore della Beyfin a Marina di Pisa.

In apertura del Consiglio Comunale di questo pomeriggio è stato osservato, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, un minuto di silenzio in memoria di Giuseppe Lenoci, il ragazzo di appena 16 anni morto nel corso di un incidente stradale a Serra de' Conti in provincia di Ancona mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale di termoidraulica.

Fonte: Ufficio Stampa