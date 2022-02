Inaugurati a Fucecchio due nuovi scuolabus

Il parco mezzi a servizio degli studenti fucecchiesi si rafforza con due nuovi scuolabus che l'amministrazione comunale ha potuto acquisire grazie al contributo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato e Crédit Agricole. I pulmini vanno ad aggiungersi agli altri 7 già in dotazione alla Fucecchio Servizi Srl, la società in house del Comune che si occupa anche dei servizi scolastici, e ai 3 mezzi del Tpl (Trasporto Pubblico Locale) che svolgono il servizio in orario mattutino. I nuovi scuolabus – uno di colore bianco e uno di colore giallo – già in servizio da alcuni giorni – sono stati presentati questa mattina di fronte alla scuola d'infanzia “C'era una volta” a San Pierino alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, del vicesindaco e assessore alla scuola Emma Donnini, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato Antonio Guicciardini Salini, del responsabile direzione regionale Toscana/Umbria di Crédit Agricole Massimo Cerbai, del presidente della Fucecchio Servizi Srl Lorenzo Calucci, della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Montanelli Petrarca Marinella Pascale, del consigliere nazionale Anci Marco Cordone. Al taglio del nastro ha fatto seguito la benedizione dei mezzi con i parroci Don Polidori e Don Castel.

“I nuovi mezzi che presentiamo oggi – ha dichiarato il sindaco Spinelli – sono la testimonianza del continuo impegno da parte dell'amministrazione comunale nel miglioramento dei servizi scolastici ma anche della coesione del nostro territorio che, attraverso la generosità e la lungimiranza di un ente privato e di una banca, vede oggi implementare i servizi a sostegno delle famiglie e dei ragazzi. Ringraziamo pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato e Crédit Agricole per la scelta che hanno compiuto e che va a favore della nostra comunità”.

I servizi scolastici a Fucecchio

Sono circa 3.300 gli studenti che frequentano le scuole fucecchiesi (suddivisi su tre istituti: Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, Direzione Didattica Statale, Istituto Superiore Arturo Checchi) tra scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Il servizio di trasporto scolastico è utilizzato da 625 studenti. Si compone di 9 scuolabus e 3 mezzi del Tpl, gli autisti della Fucecchio Servizi Srl che svolgono il servizio di trasporto sono 10. Ogni scuolabus percorre tra i 20 e il 25 mila km all'anno.

Sono invece 1500 gli studenti che in media ogni giorno utilizzano il servizio di mensa scolastica sempre gestito dalla Fucecchio Servizi Srl.

Un altro servizio molto importante è quello del pre-scuola: 95 alunni usufruiscono della possibilità di arrivare a scuola in anticipo sull'orario di ingresso grazie al servizio di accoglienza e sorveglianza.

