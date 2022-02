Lavoro, Stella Maris cerca collaboratore amministrativo

Fondazione Stella Maris IRCCS è alla ricerca, per la propria sede amministrativa di Calambrone (Pisa), di un/a collaboratore amministrativo/a livello D (addetto/a al controllo di gestione e programmazione risorse).

Per la candidatura si richiede il possesso della Laurea magistrale in discipline economiche; capacità di lettura e analisi del bilancio e relativi indici; utilizzo del pacchetto Office, con attitudine all’utilizzo di Excel.

Costituiscono requisiti preferenziali una pregressa esperienza nel ruolo, preferibilmente all’interno di aziende sanitarie, titoli di perfezionamento legati al profilo richiesto, buone capacità di problem solving, versatilità, e flessibilità nel lavorare all’interno di un ambiente dinamico ed in forte crescita; completano il profilo buone capacità relazionali e comunicative, in particolare con riferimento all’attitudine al lavoro in team.

Contratto di lavoro: Iniziale assunzione a tempo determinato finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e con prospettive Dirigenziali di carriera;

Orario di lavoro: full time 36 ore settimanali

Inquadramento e retribuzione: Collaboratore Amministrativo - livello D - CCNL Aris – Aiop

Disponibilità di inserimento: preferibilmente immediata. Per la candidatura si prega di inviare lettera di presentazione con CV allegato all’indirizzo mail: candidature@fsm.unipi.it

QUI l'avviso.

Fonte: Fondazione Stella Maris - Ufficio Stampa