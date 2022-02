Omicidio di Duccio Dini, condannato 35enne per falso: mentì per evitare condanna al fratello

Il 35enne fratello di uno dei condannati per l'omicidio di Duccio Dini, 29enne travolto il 10 giugno 2018 a Firenze durante un inseguimento tra cittadini rom, è stato anch'egli condannato per falsa testimonianza nel tentativo di evitare le condanne ai suoi parenti. Un anno e 8 mesi è stata la condanna del gup di Firenze per Jasar Gani. Il fratello Enim era stato condannato assieme a Kole Amet in appello a 7 anni. Entrambi erano stati assolti in primo grado poiché erano a bordo di un furgoncino che aveva partecipato solo alla parte iniziale dell'inseguimento perché si era poi bucata una ruota. Pene fino a 25 anni per gli altri cinque imputati. Per tutti le accuse erano omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Dini e tentato omicidio di un cittadino rom, obiettivo dell'inseguimento.