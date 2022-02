Piano Operativo Comunale, Montespertoli invita i cittadini

E' stato aperto il periodo nel quale si possono presentare le manifestazioni di interesse da valutare nella formazione del Piano Operativo. L'avviso è finalizzato ad acquisire contributi e proposte da chiunque con particolare riferimento anche ad alcuni obiettivi specifici inseriti nei documenti preliminari del piano stesso.

"Ogni montespertolese può e deve sfruttare al massimo questa opportunità, la 'finestra' temporale che apriamo serve per raccogliere tutti i contributi e le idee della comunità. Il percorso partecipativo che abbiamo intrapreso con la cittadinanza è iniziato con la definizione del Piano Strutturale, adesso lavoreremo più nel dettaglio con l'obiettivo di sviluppare, rigenerare e riqualificare il nostro patrimonio edilizio" spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

In linea generale l'obiettivo del Piano Operativo è quello non solo di migliorare le condizioni attuali abitative dei residenti ma comprende anche una revisione completa del patrimonio edilizio contenendo il consumo di suolo e incentivando lo sviluppo delle attività produttive e abitative sempre all'insegna di altissima qualità e della bellezza in ottica sostenibile.

"Con il Piano Operativo Comunale abbiamo anche l'obiettivo di tracciare la strada di una transizione verso un'edilizia ancora più legata alla tutela del paesaggio e con un basso impatto energetico. Questa strada che intraprendiamo deve tenere insieme sviluppo e crescita con il contesto nel quale viviamo. É sicuramente una sfida per la quale abbiamo bisogno del contributo di tutti" conclude il Sindaco.

Le proposte presentate saranno esaminate in base ai criteri orientativi individuati dall'Amministrazione Comunale e descritti nel documento di avvio del procedimento che si può trovare sul sito del Comune.

Il termine finale per la presentazione delle manifestazioni di interesse e contributi è entro il 31 marzo 2022.

Chiunque (cittadini singoli o associati, categorie economiche e professionali, ...) intenda proporre un apporto collaborativo alla redazione del nuovo Piano Operativo (proposte/progetti od apporti collaborativi comunque denominati), può presentare una proposta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, e finalizzata all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.

La proposta deve contenere i dati anagrafici del proponente e il titolo in base al quale viene presentata la proposta.

La manifestazione deve essere corredata da una sintetica relazione contenente l’illustrazione della proposta con particolare riferimento a: motivazioni e finalità della proposta, individuazione dell’area e/o degli immobili interessati dagli interventi (con possibile indicazione degli estremi catastali), rispondenza agli obiettivi specifici indicati dall’avviso.

Per proposte complesse è preferibile che siano allegate anche tavole esplicative della proposta progettuale.

Le proposte dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Montespertoli o in formato cartaceo o tramite PEC.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa