Ponte di Valenzatico, scuola di Casini e rio di Lucciano: approvati i progetti

Ampliamento del ponte di Valenzatico, realizzazione di una cassa di espansione sul rio di Lucciano, adeguamento sismico e statico della scuola di Casini: sono tre i progetti approvati dalla giunta comunale, che saranno presentati ad un apposito bando del Ministero dell’Interno, per ottenere i necessari finanziamenti.

“Si tratta – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – di tre progetti molto importanti per il presente e per il futuro della nostra città . L’ampliamento del ponte di Valenzatico e la contestuale sistemazione della zona con marciapiedi e nuovi parcheggi andrà a risolvere un problema annoso che riguarda non solo la frazione, ma l’intera viabilità cittadina, in quanto via Vecchia Fiorentina I tronco rappresenta una delle principali direttrici di ingresso e di uscita dal nostro comune, verso Pistoia. Altrettanto significativo è l’intervento di realizzazione della cassa di laminazione sul rio di Lucciano, che andrà a mettere in sicurezza il centro di Quarrata e conseguentemente permetterà la realizzazione di interventi e migliorie sull’edificato esistente finora non possibili proprio per la fragilità idraulica della zona. In ultimo, gli interventi sulla scuola di Casini rappresentano un ulteriore step verso la complessiva riqualificazione dell’immobile acquistato dal Comune nel novembre 2019”.

Ampliamento ponte Valenzatico.

La carreggiata di via Vecchia Fiorentina I tronco si restringe notevolmente all’altezza del ponte sul torrente Stella. Questa situazione ha da sempre rappresentato una criticità per la viabilità cittadina, essendo quella una strada di intenso transito, percorsa anche da mezzi pesanti e da autobus di linea. Inoltre in quel punto mancano totalmente marciapiedi e spazi per l’attraversamento in sicurezza del ponte da parte di pedoni e biciclette. Con il progetto di ampliamento del ponte e la contestuale realizzazione di marciapiedi, l’Amministrazione intende risolvere queste criticità.

Il ponte sarà ampliato in modo da realizzare una carreggiata di metri 6,50 (attualmente sul ponte il manto stradale è 4,55 metri), alla quale si aggiungeranno marciapiedi da ambo i lati della larghezza di metri 1,50 ciascuno. Per la realizzazione del ponte si prevede l’esecuzione delle opere di fondazione mediante pali trivellati che dovranno raggiungere una idonea profondità in relazione ai risultati dell’indagine geologica e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Saranno eseguiti aanche interventi di risanamento per quanto riguarda le solette a sbalzo che presentano segni di ammaloramento del calcestruzzo.

La larghezza dei nuovi marciapiedi sarà tale da consentirne la percorribilità anche alle persone con deficit motorio, carrozzine e passeggini; saranno infatti dotati di passi carrabili con rampe di raccordo aventi pendenza inferiore all’8%. La pavimentazione dei marciapiedi sarà eseguita con blocchetti di calcestruzzo colorato. Sono previsti anche 3 attraversamenti pedonali rialzati con una parte piana centrale della larghezza di 3 metri, con pavimentazione colorata riflettente/rifrangente che permetteranno un agevole e sicuro attraversamento pedonale della sede stradale. Sono previsti anche manufatti per lo smaltimento dell’acqua piovana.

Nell'area di intervento è prevista la realizzazione di alcuni posti auto dislocati a nord e a sud del ponte e la collocazione di alberature di piccole dimensioni.

Nel tratto di circa un chilometro che dal ponte giunge fino alla rotonda dei Martiri, sul viale Europa si prevede il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica nei punti in cui è carente e la realizzazione di marciapiedi (sul lato est) in continuità con quelli realizzati sul ponte, in modo che non presentino barriere architettoniche e abbiano una larghezza prevalente di 1,5 metri.

Il quadro economico dell’intervento è di 1.750.000 euro.

Cassa espansione sul Rio di Lucciano.

La previsione di un’opera di regimazione della acque del Rio di Lucciano, in località Silvione è prevista da anni da tutti gli strumenti urbanistici del Comune, con la funzione di mitigare il rischio idraulico di tutto l’abitato di Quarrata che si trova a monte della foce del rio di Lucciano nel torrente Fermulla. Il progetto approvato dalla giunta comunale prevede dunque la realizzazione di una cassa di laminazione di area pari a 24mila metri quadri e 56.170 metri cubi di capienza e la ristrutturazione di un tratto del rio di Lucciano e del fosso delle Mulina. Il quadro economico dei lavori ammonta a 2.580.000 euro.

Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Casini.

La scuola dell’infanzia di Casini necessita di un adeguamento sismico e antincendio, che l’Amministrazione intende realizzare con un progetto approvato dalla giunta comunale dal valore di 670.000 euro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa