Ponte sull'Orme, parte la procedura per i lavori

Il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta per il ponte sull'Orme. Il Comune di Empoli ha chiesto all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa di indire la gara d'appalto per i lavori. Stando a quanto riporta La Nazione, l'Unione individuerà e selezionerà le ditte sulla base delle caratteristiche sia economiche sia organizzative.

L'importo dei lavori messi a gara si aggira intorno ai 590mila euro, anche se l'intera opera di riqualificazione è di circa un milione di euro.

Quando partiranno i lavori? Probabilmente a primavera 2022, anche se non c'è ancora certezza. Il cantiere dovrebbe rimanere in piedi per cinque mesi, quindi verosimilmente si chiuderebbe in autunno.