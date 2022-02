Prefabbricati, solette in cemento e voliere in area boschiva senza autorizzazioni a Montelupo

I carabinieri forestali di Empoli, in località Podere Le Querce nel comune di Montelupo Fiorentino, hanno rinvenuto in area boscata vari manufatti: un box prefabbricato in lamiera, appoggiato su una soletta di cemento armato, e due voliere non più utilizzate.

I manufatti erano stati realizzati in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, senza i necessari titoli abilitativi. In particolare in assenza dell’autorizzazione paesaggistica e senza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dal Testo unico sull’edilizia.

Dagli accertamenti eseguiti, i carabinieri forestali hanno accertato che l’esecuzione risaliva a parecchi anni prima, ad opera dei proprietari, in economia. I manufatti erano attualmente utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli, a servizio dell’orto e dell’uliveto vicini.

La proprietaria del terreno è stata segnalata all’AG per aver realizzato manufatti aventi rilevanza edilizia in area vincolata, senza le prescritte autorizzazioni. Ne sarà verosimilmente disposta la demolizione.

E’ stata anche contestata la sanzione amministrativa pari a 480 euro per movimento terra non autorizzato, in violazione della Legge forestale regionale