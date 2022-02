Rapine violente a Firenze, convalidato fermo al 26enne

Si stringe il cerchio intorno al 26enne tunisino accusato di essere l'autore della rapina, avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 febbraio scorsi in via Gino Capponi, dove una 22enne spagnola è stata aggredita e derubata della borsa. Il gip di Firenze, infatti, ha convalidato il fermo.

Il giovane, arrivato a Lampedusa circa sei mesi fa, è indagato anche per una seconda rapina avvenuta la notte precedente: in quel caso la vittima è stata una 47enne, colpita al volto con vari pugni al volto per sottrarle il telefono cellulare