Rinvenuto cadavere in zona Ponte all'Indiano: choc a Firenze

Un cadavere è stato rinvenuto in un terreno nei pressi del viadotto dell'Indiano a Firenze. Si tratterebbe di un uomo di origine straniera, dalla fisionomia orientale. Il corpo, che non sembrerebbe presentare evidenti segni di violenza, è stato ritrovato in una striscia di terreno nei pressi della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, tra il viadotto del ponte all'Indiano e il centro commerciale di via del Cavallaccio.

L' identità non è stata al momento accertata e si attende il parere del medico legale per fare chiarezza sui motivi del decesso.

Sul posto sono intervenuti la polizia, con personale della scientifica, e il pm Ester Nocera.