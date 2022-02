Ruba da un'auto in sosta, ma viene notato: i carabinieri fermano un 29enne

I carabinieri di Signa, nelle prime ore della mattina, sono intervenuti a Campi Bisenzio, in via Ugo Foscolo, poiché era stato segnalato un furto in atto su un'autovettura. Un uomo era stato notato rompere il deflettore del mezzo e introdursi all'interno. È stato fermato dai militari che, prontamente intervenuti, sono riusciti ad individuarlo dopo che lo stesso stava provando ad allontanarsi, senza riuscirci.

L'uomo aveva alcune monete, un orologio e un portafoglio, appena prelevati dal mezzo nonché alcuni attrezzi, un cacciavite, una tronchese e una testa di martello che solitamente vengono utilizzati per compiere gli scassi.

Si tratta di un 29enne maghrebino, gravato da precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora. La merce è stata recuperata e sarà restituita alla vittima. Questa mattina vi sarà il giudizio con rito direttissimo.