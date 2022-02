Sui muri dei palazzi dei cartelli per dire 'No' agli spacciatori: la protesta dei residenti a Rifredi

Sui muri dei palazzi dei cartelli per dire 'No' agli spacciatori. È accaduto a Firenze, nel quartiere Rifredi, nella zona di via Carlo del Greco. Sarebbero stati i residenti, ormai esasperati dal fenomeno dello spaccio, di tappezzare le facciate dei palazzi con i cartelloni. La questura intanto, allertata sulla situazione, ha incrementato i controlli: ieri gli agenti di Rifredi hanno arrestato un 27enne, bloccato in via Locchi mentre vendeva cocaina a un italiano. Il pusher, un marocchino, indossava dei guanti dove aveva nascosto dosi di cocaina e di hashish in corrispondenza di ogni dito.