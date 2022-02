Sversamento di acque reflue da un condominio a Montespertoli, intervengono i carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Tavarnelle Val di Pesa hanno verificato la natura di alcuni sversamenti di materiali maleodoranti in località Oreto del Comune di Montespertoli.

Effettuati gli accertamenti del caso, hanno è stato accertato che si trattava della fuoriuscita di acque reflue domestiche di un condominio, accumulate nella vasca del depuratore non in funzione per mancato adeguamento dello scarico. I reflui accumulatisi erano fuoriusciti dalla vasca, percolando sui terreni circostanti.

I reflui non più gestiti dal depuratore dovevano, secondo l’ordinanza comunale, essere gestiti in via temporanea, in attesa dei lavori di adeguamento del depuratore, in maniera alternativa, attraverso lo smaltimento dei rifiuti mediante autobotte.

Dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri forestali, è apparso evidente che lo smaltimento non è avvenuto o comunque non è avvenuto in maniera sufficiente da evitare la tracimazione. Sono in corso campionamenti da parte di ARPAT per valutare la natura pericolosa o meno del rifiuto prodotto.

E’ stata segnalata all’AG la società amministratrice del condominio per aver effettuato una gestione illecita di rifiuti classificati come speciali e per inosservanza dell’ordinanza comunale.