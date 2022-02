Tentato stupro sul lungomare: indagini senza sosta a Forte dei Marmi

Indagini senza sosta da parte della polizia a Forte dei Marmi per una tentata violenza sessuale a una donna sul lungomare. Secondo quanto riporta oggi Il Tirreno, l’aggressione sarebbe avvenuta domenica scorsa, nel pomeriggio, nel litorale di Vittoria Apuana: un uomo avrebbe aggredito una donna che stava camminando in una via stretta di raccordo fra il lungomare e via Mazzini; fortunatamente le sue urla hanno richiamato l'attenzione di altre persone che sono corse in suo aiuto.

Il nostro lungomare è da sempre meta ambita per passeggiare o correre anche d'inverno e non è minimamente pensabile che non si possa continuare a farlo in completa sicurezza" ha detto il sindaco Bruno Murzi.