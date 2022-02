Treni regionali, FdI Empolese: "Stupiti dalle parole di Baccelli"

Abbiamo volutamente atteso che passassero le prime due settimane di febbraio, prima di commentare le parole dell'Assessore regionale Baccelli, così da fare un monitoraggio completo sulla situazione della linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa (Livorno-La Spezia), al netto delle problematiche legate al covid ed alla carenza di personale.

Ebbene, leggere che "la cabina di regia si è mostrata estremamente utile" e "a fronte di notevoli miglioramenti...." e via discorrendo sono frasi che suonano quasi offensive nei confronti dei pendolari, quelli della Firenze-Empoli-Pisa e della Firenze-Siena in particolare, linea che certo non brillano tra le tratte regionali nell'indice di puntualità. Nello specifico, il regionale 18389 nei primi giorni di febbraio è stato contrassegnato da consistenti ritardi.Il 18260 è un altro regionale contraddistinto da cronici e quotidiani ritardi. Ma lo stesso è accaduto con copiosi ritardi che hanno interessato vari convogli regionali nel percorso Montelupo Fiorentino-Firenze e chi più ne ha più ne metta.

Se ci spostiamo poi di poco, sulla linea Firenze-Siena, per andare a vedere quanto accaduto ai passeggeri della Valdelsa, vediamo una sfilza di problemi che avvengono quotidianamente ogni giorno negli orari più gettonati dagli studenti, con numerose cancellazioni che come conseguenza hanno altri treni sovraffollati. Talmente tanto affollati che giovedì 10 febbraio, ad esempio, molti passeggeri diretti a Certaldo sono stati fatti scendere a Poggibonsi con accese successive discussioni. La situazione quindi non accenna minimamente a girare in positivo, checchè ne dica l'Assessore Baccelli.

Invitiamo quindi l'Assessore regionale a tenere parcheggiata l'auto blu con l'autista, magari viaggiando sui treni regionali, ogni settimana su una tratta diversa. Probabilmente, davvero, inizierebbe a fare quel che chiediamo da tempo Basta vuote ed inutili cabine di regie, si proceda invece all' applicazione puntuale del contratto di servizio e alla convocazione urgente della commissione regionale ai trasporti.

Federico Pavese, responsabile Fratelli d'Italia zona Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'Italia Firenze