Turista con la pistola vuole entrare a Palazzo Pitti, arrestato 42enne

I carabinieri di Palazzo Pitti e il personale del 6° Battaglione Toscana hanno arrestato un turista francese di 42 anni mentre entrava a Palazzo Pitti perché trovato in possesso di una pistola tedesca calibro 6,35.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del personale di vigilanza a Palazzo Pitti, che aveva fermato l’uomo durante i controlli effettuati con il metal detector. Dalle verifiche immediatamente svolte si accertava che l’uomo, in città per motivi turistici assieme alla moglie, aveva al seguito una fondina con all’interno la pistola e il caricatore con sei colpi e custodiva dentro uno zaino un coltello a serramanico.

Le armi sono state recuperate e sottoposte a sequestro. Dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza, sarà processato nella mattinata di domani per la convalida dell'arresto per direttissima.