Maltrattamenti e violenza sessuale sulla partner, 30enne in manette

Ha aggredito la compagna più volte, spesso utilizzando coltelli e rivolgendosi anche all'animale da compagnia della partner. L'ha fatta vivere per anni in un clima di terrore e violenza. Più volte l'avrebbe costretta a atti sessuali senza la sua volontà. Un 30enne è stato arrestato a Pisa per violenze, anche sessuali, nei confronti della compagna.

La polizia è entrata in azione grazie alla rete di familiari e amici della donna coinvolta. Quest'ultima avrebbe comunicato il proprio disagio, che familiari e amici hanno poi riportato alle forze dell'ordine verso gennaio 2022. I fatti andavano avanti dal 2020.

Immediatamente sono scattate le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa. Sentita la vittima, la polizia ha delineato un quadro gravemente indiziario nei confronti del compagno. Gli elementi raccolti sono stati valutati dal Giudice per le indagini preliminari gravi al punto da giustificare l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

All’alba di oggi, martedì 15 febbraio, gli agenti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, raggiungendo l’uomo presso l’abitazione e arrestandolo. Dopo gli adempimenti di rito è stato associato presso la casa circondariale Don Bosco.