Ferito in un incidente domestico un 20enne a Firenze. Ieri pomeriggio il ragazzo di origine cinese ha tentato di aprire una bottiglia di vino con un coltello, lo strumento però gli è sfuggito colpendolo al costato. È stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso. La polizia è stata chiamata in causa per una prima ipotesi di aggressione, subito sfumata quando è stata capita la vera dinamica dei fatti.