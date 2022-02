Albo degli educatori nell'Empolese Valdelsa, ecco come candidarsi

Partendo dall’esperienza del Comune di Empoli "Tata Empoli", questa volta è la Conferenza degli Undici Comuni dell’Empolese Valdelsa a promuovere una selezione pubblica di personale qualificato per sostenere le famiglie nella cura dei figli.

La sopraindicata ‘Conferenza’ ha deciso infatti di impiegare una parte delle risorse PEZ 2021/2022 al fine di costituire un Albo zonale di educatori a disposizione delle famiglie per prestazioni di tipo privato.

L’albo sarà a disposizione di tutte le famiglie residenti negli Undici Comuni che desiderino avvalersi del servizio e che contatteranno personalmente le persone iscritte.

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo zonale degli educatori d’infanzia entro il 6 marzo 2022.

Potranno presentare domanda coloro in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia” in particolare art.13 Regolamento Regione Toscana 41/R/2013 di esecuzione della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii.

I candidati ammessi saranno chiamati a frequentare un corso di formazione di dieci (10) ore organizzato dal Centro Studi Bruno Ciari che prevederà una parte pedagogica di sei (6) ore sul tema della relazione con le famiglie e una parte di primo soccorso di quattro (4) ore sulla disostruzione pediatrica con prova pratica obbligatoria.

Il corso di formazione sarà interamente gratuito perché finanziato con risorse PEZ -Progetti Educativi Zonali - 2021/2022 della Regione Toscana.

L’iscrizione all’Albo avrà durata triennale e dovrà essere rinnovata a seguito di apposito avviso pubblico. Il carattere ‘aperto e dinamico’ dell’Albo prevede un aggiornamento con cadenza annuale, indicativamente nel mese di gennaio e i soggetti interessati, aventi i requisiti richiesti, potranno avanzare domande di iscrizione. Inoltre, anche in fase di ‘aggiornamento’ i nuovi candidati saranno tenuti a sostenere il percorso formativo

Per visualizzare l’avviso e leggere i criteri e tutte le altre informazioni, consultare il sito del Centro Studi Bruno Ciari www.centrociari.it e i siti istituzionali degli Undici Comuni dell’Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa