Animali in transito nel 'flusso urbano' del murales alla scuola di Fontanella

Ci sono pesci, animali e un’inedita veduta di Empoli nell’opera appena completata dallo street artist Ras, si chiama “Flusso urbano” ed è realizzata sul muro libero della scuola dell’infanzia di Fontanella, a breve distanza dal centro cittadino.

"Vedere molti spazi cittadini riempirsi con interventi di Street art, è bello e significa che è stato recepito lo spirito con cui questo progetto è nato – afferma Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli -. Anche attraverso l’arte possiamo raccontare la storia del nostro territorio. Ringrazio il giovane artista per il bel lavoro svolto e per aver rappresentato il rapporto uomo natura e non solo la nostra città. Rinnovo l’invito anche ai cittadini privati e alle aziende di segnalare, se interessati, le superfici da poter metter a disposizione dei tanti artisti".

Il murales si compone di due parti su altrettante superfici murarie. Il soggetto principale rappresenta “Lo spirito del fiume” e interpreta lo sviluppo urbano, nello specifico quello di Empoli, con riferimenti storici di periodi diversi e la presenza determinante del fiume Arno e del suo affluente Elsa, qui raffigurati attraverso i pesci che danno colore all’intera composizione.

Gli edifici, ben riconoscibili, riprendono nella loro composizione e disposizione, le rappresentazioni medievali dei borghi antecedenti l'introduzione della prospettiva. A corredo di questa rappresentazione, su un altro tratto del muro, troviamo l’altra opera denominata “Handle with care”, tradotto, ‘Maneggiare con cura’, in riferimento al delicato rapporto uomo-natura.

La scelta dei tre soggetti si basa sulla ciclicità e sulla periodicità; il contesto è quello della Valdelsa che ben si adatta alla questione dell'equilibrio uomo natura; la ciclicità nei tre soggetti, albero, ape e lumaca, è specifica per ogni singolo caso: dalla ciclicità temporale alla periodicità del moto dell'ape per esempio.

CHI È RAS -Ideatore e autore dell’opera il giovanissimo artista Enrico Gorelli (classe 2002), in arte Ras. Autodidatta appassionato di cultura hip hop, da qualche anno ha iniziato a lavorare con gli spray utilizzando anche gli spazi liberi concessi dal Comune di Firenze. Si dedica da tempo e con originalità al lettering, cercando al contempo di legare gli ambiti naturalistici al graffitismo. Si forma ispirandosi a modelli di riferimento internazionali come Does, HelyoBray e Basix e frequentando il negozio Ninotchka di Firenze, luogo ormai iconico e chiave per la crescita e il confronto tra visioni diverse del graffitismo arrivando a sperimentare la sua.

I Muri Liberi comunali, possono essere richiesti in uso da parte di artisti, collettivi, associazioni e scuole per la realizzazione di graffiti o murales nel rispetto del Regolamento Comunale per la realizzazione di opere di Street Art adottato all’inizio del 2021.

Per visualizzare i muri disponibili e presentare richiesta, basta consultare la pagina https://www.empoli.gov.it/muri-liberi-street-art.

Allo stesso indirizzo, i privati o le aziende interessate a mettere a disposizione un proprio muro quale “Muro Libero” potranno trovare tutte le informazioni e la modulistica necessarie.

