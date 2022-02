Arte, a San Miniato la mostra di 'Colori in corso'

Venerdì 18 febbraio alle 18.15 all'Orcio D'Oro in via Conti a San Miniato inaugura la mostra di 'Colori in corso'.

“Siamo sinceramente emozionati – dice Andrea Mancini, che ha curato l’iniziativa – questa mostra, che si inaugura venerdì 18 febbraio alle 18 e 15, all’Orcio d’Oro di San Miniato, è una novità nel mondo artistico locale, ma anche in quello nazionale e internazionale”.

Di che si tratta? Ci sembra una semplice collettiva di artisti.

“In realtà – continua Mancini - è l’esposizione di un gruppo di lavoro che opera a Fucecchio da più di vent’anni, con una guida molto particolare, quella di Claudio Occhipinti, un artista che non ha sulla carta di identità la qualifica né di pittore, né di scultore, né di altro, ma che vanta una lunghissima frequentazione accademica e che ha tutte le caratteristiche del maestro d’arte”.

Siamo insomma davanti ad artisti a tutti gli effetti, che operano ognuno nel proprio ambito, con scelte espressive molto forti, artisti che non hanno niente da invidiare a chi l’arte l’ha scelta come professione, trovando poi tanti compromessi, dovuti a quella che è la latitanza del mercato.

L’idea forte, avuta dall’Orcio, è quella di mettere questi figure, che si chiamano Chiara Campigli, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Julie Daniels, Antonella Fiore, Filippo Gemignani, Enzo Marconcini, Edoardo Melani, Claudio Occhipinti, Lina Papol, Sandra Spinelli, davanti al so pubblico di appassionati, un pubblico generico, che saprà apprezzare la loro bravura.

Anche queste opere fanno parte del progetto di Cheap Art - arte a buon mercato - che tanto successo sta ottenendo presso la Galleria.

Venerdì si inaugura la mostra, davanti all’assessore alla cultura e ai rappresentanti delle varie realtà comprensoriali.

Il lavoro proseguirà nelle settimane successive con due appuntamenti teatrali, che presenteranno varie forme di teatro civile, dovute ad alcuni membri di Colori in corso, che opera in altri ambiti espressivi e appunto anche nel teatro.

Fonte: Ufficio stampa