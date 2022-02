Autofficina abusiva senza autorizzazioni, sequestro in Versilia

I finanzieri di Lucca, nei giorni scorsi, hanno scoperto un’autofficina meccanica a Camaiore, gestita da un cittadino italiano, residente nella frazione di Torre del Lago Puccini del comune di Viareggio, che operava senza alcuna autorizzazione prevista dalla legge per la riparazione di autoveicoli.

Sono stati sequestrato i mezzi utilizzati per l’esercizio abusivo dell’attività, ovvero due ponti sollevatori, apparecchiatura per l’equilibratura degli pneumatici, un macchinario ad aria compressa per smontaggio pneumatici, un tablet per la diagnosi di centraline delle auto e cavi/adattatori di connessione, così come sono stati elevati verbali di accertamento di sanzioni amministrative nei confronti di 3 soggetti.

Erano state notate diverse vetture entrare e uscire da un capannone, privo di insegne e con le vetrate oscurate, sito nel citato paese versiliano.

Veniva, quindi, pianificato ed eseguito un intervento presso i locali attenzionati allo scopo di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste per l’esercizio delle attività di autoriparazione.

Le fiamme gialle rilevavano, quindi, all’atto dell’accesso che all’interno del capannone era presente una vera e propria officina meccanica fornita di attrezzature e macchinari e che, in quel momento, erano in manutenzione due autovetture, poste sui ponti e con alcune parti del motore smontate.

Il titolare dell’impresa non era in grado di esibire l’avvenuta l’iscrizione al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio, che autorizza l’esercizio della specifica attività. Il soggetto non era altresì in grado di esibire la documentazione contabile e fiscale.

La strumentazione rinvenuta, come detto, veniva cautelata ai fini amministrativi e il cittadino viareggino, nonché i proprietari delle due autovetture in riparazione, venivano sanzionati poiché la normativa impone, per ragioni di sicurezza, di avvalersi, per la manutenzione e riparazione dei veicoli, solo di imprese autorizzate.