Scomparsa a 50 anni la sindacalista Beatrice Ciofi della Fp-Cgil

Il sindacato Cgil perde una compagna di lotte e vertenze: è morta a soli 50 anni Beatrice Ciofi, delegata nella Funzione Pubblica. Ne dà notizia l'ex segretario della Camera del Lavoro Empolese Valdelsa Rossano Rossi. Venerdì 18 alle 9 si terranno i funerali alle Cappelle del Commiato dell'ospedale di Empoli. Lascia una figlia e il compagno Mauro Mucciarelli.

Donna forte e combattiva, come la ricordano al sindacato, Beatrice Ciofi si incentrò su molte battaglie, come quelle per il 'gestore unico' dei servizi di luce, gas e acqua, o quella sull'accordo integrativo nelle cooperative sociali. "Abbiamo conosciuto Beatrice come referente nel difficile mondo degli appalti e delle cooperative sociali, abbiamo collaborato nel periodo del controverso cambio appalto in Valdelsa e confrontati durante l’ ultimo rinnovo contrattuale per l’ igiene ambientale. Una compagna sincera e leale, lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità empolese", ricorda Rossi.

Saranno tante le bandiere rosse della Cgil e della Funzione Pubblica a dare l'ultimo saluto al San Giuseppe.