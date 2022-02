Da Case Nuove al Castagno, asfaltature programmate a Gambassi Terme

Asfaltature a Case Nuove, Il Castagno, Badia a Cerreto e all'intersezione con via Varna (nel comune di Gambassi). Ne dà notizia la Città Metropolitana che informa del cambio di viabilità in zona. L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade e un senso unico alternato, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, sulla Sp 4 'Volterrana' nella frazione di Case Nuove e nella frazione 'Il Castagno' e sulla Sp 64 'Certaldese II' nella frazione di Badia a Cerreto ed in corrispondenza dell'intersezione con Via Varna. I cantieri operati nel territorio di Gambassi Terme saranno attivi dal 21 febbraio all'1 aprile 2022 a orario h24.