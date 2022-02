Centro Ippico Empolese, tanti esordi in gara

Il nuovo anno inizia alla grande per in Centro Ippico Empolese, questo fine settimana ha visto in gara, di salto a ostacoli, molte amazzoni al loro esordio sia come brevetto che come 1° grado, rispettivamente Stefania Caporaso con Gilda alla sua prima LB90 si piazza prima nelle gare di

venerdi e domenica.

Marianna Saletti su Donna Bella nella categoria LB80 conclude con tre giorni sempre netto riuscendo ad acquisire i punti per il passaggio al brevetto, Vittoria Sani su Luce de Villanova al suo debutto in B110 sempre al primo posto nei tre giorni di gare, Giorgia Zamagni su Chantal sempre zero in C120 e si classifica 2° nella gara di domenica, Alice Giannetti su Jacare si piazza al 3° posto nella gara di domenica.

Un ringraziamento speciale al Tecnico Alessio Bianchi per il suo impegno dimostrato nell’insegnamento di questa disciplina, non possono

mancare i complimenti a tutti gli allievi che hanno dimostrato conoscenza, dedizione e passione per il mondo dell’equitazione in generale, conclude il Tecnico Alessio Bianchi, “vi ho viste emozionate e determinate ma sempre con il sorriso, preparate per conquistare tutto”.

Fonte: Centro Ippico Empolese