Cocaina dall'America Latina in Europa, perquisizioni a Prato e Firenze

Impegnate anche le forze dell'ordine toscane, nello specifico il centro operativo Dia di Firenze e i carabinieri di Prato, per un'operazione antidroga internazionale su un traffico di cocaina dall'America Latina all'Europa via mare e su aerei. Al lavoro le forze di polizia di Belgio, Germania, Croazia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e anche Fbi, per un'operazione che ha portato a 45 arresti, 80 perquisizioni e sequestri di droga, armi e beni per circa 2 milioni di euro.

In Toscana i carabinieri di Prato, in collaborazione con la polizia spagnola, hanno perquisito un albanese titolare di un hotel a Prato, in viale Montegrappa, indagato per riciclaggio. La Dia di Firenze ha perquisito un appartamento del centro del capoluogo toscano, indicato come domicilio di uno dei destinatari degli arresti, un albanese, rintracciato e bloccato poi ad Anversa in Belgio. Non sarebbe stato invece trovato il fratello dell'uomo, destinatario di un decreto di perquisizione. Questi sarebbe risultato residente in una casa di accoglienza a Pisa, ma la struttura è chiusa da mesi.