Grande apprensione per una studentessa di 16 anni che è stata trasferita di urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa questa mattina. La giovane è stata soccorsa intorno alle 12.15 per sopraggiunte difficoltà respiratorie al liceo Dini di Pisa. Subito è stato attivato il codice rosso e il trasferimento immediato. Non sono note le cause né le attuali condizioni della giovane.